Els Mossos han alertat a través de les xarxes sobre una modalitat d’estafa comesa a través de WhatsApp. Els estafadors es fan passar per fills de les seves potencials víctimes per sol·licitar-los de manera urgent diners, a fi de fer front a un problema immediat. Es coneix com l’estafa del fill amb problemes,

Per aconseguir l’engany al·leguen que no poden comunicar-se directament amb el seu telèfon habitual perquè s’ha trencat o perquè l’ha perdut. Davant aquesta situació, les víctimes accedeixen a realitzar les transferències immediates tal com els demanen. ⚠️ Si el teu fill t'envia un WhatsApp d'aquest estil amb un altre telèfon, truca'l al seu mòbil per comprovar que sigui veritat #StopEstafes pic.twitter.com/BoI1nHYZMT — Mossos (@mossos) 4 de julio de 2022 Finalment, quan ja s’ha realitzat la transacció i els estafats aconsegueixen parlar realment amb els seus fills, s’adonen que han sigut víctimes d’una estafa i ja no poden cancel·lar la transferència. La Policia Nacional ja va alertar l’abril passat d’aquesta estafa després de detectar en unes setmanes, en diferents punts d’Espanya, d’estafes en les quals els delinqüents han aconseguit defraudar quantitats que oscil·len entre els 2.000 i els 26.000 euros. En cas de rebre una comunicació d’aquest tipus, es recomana assegurar-se abans de fer cap pagament que la persona que està contactant és realment un familiar.