‘Streaming’, TikTok, intel·ligència artificial (IA), metavers i una infinitat de termes nous estan acaparant el glossari universal. L’era digital ha transformat la societat en tots els seus àmbits. Sense anar més lluny, a Espanya, més del 90% de la població utilitza internet, i la major part ho fa mitjançant l’‘smartphone’. Així ho assegura l’informe ‘Digital 2022’, elaborat per la plataforma líder en gestió de xarxes socials Hootsuite, i l’agència We Are Social.

En aquest context, EL PERIÓDICO estrena<strong>’Un nanosegon en el metavers’</strong>, un pòdcast per abordar tots els canvis que està generant el nou paradigma digital i oferir eines per sobreviure a l’allau cibernètica de la generació Z. Els oients podran escoltar nous capítols cada dues setmanes a través de plataformes com iVoox, Amazon, Spotify, Podimo, Google Podcast i Apple Podcast.

¿Com ens afectarà la IA? ¿Quines aplicacions ens poden ajudar a practicar el ‘mindfullnes’? ¿Quins trucs trobarem a TikTok per aprendre idiomes? Totes aquestes preguntes i més les resoldran Pilar Enériz, Anna Solà i Judit Figueras en una sèrie d’episodis que barregen debats generacionals amb recomanacions, consells i alguna confessió.

Totes tres, redactores a EL PERIÓDICO, han decidit traslladar en forma de pòdcast les seves converses sobre l’impacte de la tecnologia i les xarxes socials en la vida real. Es tracta d’un format que estarà obert als seguidors del mitjà amb l’objectiu d’acostar-los una visió múltiple, flexible i divertida de la tecnologia, amb solucions a problemes i sempre defensant-ne un ús racional.

¿Com podem desconnectar de la tecnologia?

¿Com podem desconnectar de la tecnologia?En el primer episodi, ‘Ens enlairem en mode avió’, les tres periodistes aborden el concepte del benestar digital i la necessitat de crear bons hàbits per relacionar-nos amb la tecnologia d’una manera saludable. I és que un dels principals problemes del ‘boom’ digital és la creixent dependència de les pantalles per part de la població. De fet, tal com recull el mateix estudi ‘Digital 2022’, el 96,7% dels usuaris espanyols, d’entre 16 i 64 anys, tenen un ‘smartphone’ i passen gairebé dues hores diàries a les xarxes socials.

Així, des de la seva pròpia experiència i des d’una òptica humana, proposen als oients una sèrie de consells per racionalitzar la inevitable connectivitat que exigeix l’estil de vida de la societat actual. D’una banda, Pilar Enériz, experta de tecnologia a EL PERIÓDICO, ens recomanarà tres aplicacions que ens ajudaran a reduir el temps que passem en el dispositiu mòbil. D’altra banda, Anna Solà, apassionada de les xarxes socials, explicarà un ‘trend’ de TikTok per ser més conscient del present i estar més connectat al món real.

¿Què arribarà en la segona entrega?

Al segon capítol, ‘De l’amor al ghosting només hi ha un pas’, que arribarà el 14 de febrer, analitzaran com han canviat les tècniques per lligar amb el pas del temps. ¿On han quedat els intercanvis de telèfon? Ara la cosa va de ‘match’, ‘close friends’ i ‘ghosting’. Parlem d’aplicacions, més enllà de Tinder, per trobar l’amor i dels riscos que comporta fer-ho de manera ‘online’.