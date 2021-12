Als espanyols els interessa, sobretot, el ‘temps de demà’ i l’Eurocopa. Són els dos temes que han encapçalat la llista dels més buscats a Google a l'Estat durant el 2021, segons ha fet públic el cercador més popular d'internet aquest dijous.

L’erupció a La Palma, el preu de la llum i les vacunes contra la covid formen part també dels temes més teclejats. Curiosament, però, l’interès pel coronavirus –que l’any passat va arrasar com la paraula més recurrent en aquest cercador– ha caigut de les primeres posicions, tot i que ha continuat generant molt interès tot allò relacionat amb la vacuna.

La llista de paraules més teclejades a Google Espanya la formen, després de ‘temps demà’ i ‘Eurocopa’, ‘LaLiga’; ‘Reial Madrid’; ‘Roland Garros’; ‘volcà La Palma’; ‘Bonoloto’; ‘Mbappé’; 'Atlètic de Madrid’; i ‘NBA’.

Els ‘quan’

Entre els ‘quan’ més recurrents al llarg de l’any 2021, el més destacat, segons les dades facilitades per l'empresa nord-americana, ha estat ‘quan juga Espanya’, i l’ha seguit preguntes per saber ‘quan és el Black Friday’; ‘quan em toca vacunar-me’; o ‘quan juga el Reial Madrid’. ‘Quan és Setmana Santa’; ‘quan torna WhatsApp’; ‘quan juga el Barcelona’; ‘quan comencen les Olimpíades’; ‘quan és Carnaval’; i ‘quan surt el FIFA 22’, completen la llista dels ‘quan’ més teclejats en aquest cercador.

Esportistes, cine i tele

Entre els esportistes, els més buscats a Espanya durant el 2021 han estat, per aquest ordre: Mbappé, Eriksen, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Ana Peleteiro, Paula Badosa, Dani Olmo, Simone Biles, Unai Simón i Xavi.

En cine, televisió i sèries, el més buscat ha estat ‘Tokyvideo’, 'Supervivientes’, ‘Love is in the air’, ‘La isla de las tentaciones’, ‘El juego del calamar’, ‘Secret story’, ‘La última tentación’, ‘Mask singer’, ‘Los Bridgerton’ i ‘Eternals’.

Els ‘com’

Un altre categoria molt comuna són els ‘com’. El que més interès ha generat és ‘com es diu el martell de Thor’, seguit de ‘com saber si soc morós’ i de ‘com va el Madrid’.

Els internautes també s'han interessat en aquest cercador per saber ‘com va Espanya’, ‘com es diu la flor de l’acàcia’; ‘com van les eleccions a Madrid’; ‘com aconseguir el passaport covid’; ‘com dorm una girafa’; ‘com es diu la flor de l’olivera’ i ‘com fer pa’.

Els ‘per què’

I entre els ‘per què’, el que ha acumulat més recerques, segons les dades difoses per Google Espanya, ha sigut ‘per què erupciona un volcà’, seguit de ‘per què puja la llum’.

Aquesta llista la completen interrogants com ‘per què se’n va Messi’; ‘per què Melendi no és a La Voz’; ‘per què fa mal el braç amb la vacuna’; ‘per què Cat estava boja a Victorious’; ‘per què se celebra el Dia de la Dona’; ‘per què se’m tanquen les aplicacions’; ‘per què ronquen els gats’; i ‘per què hi ha tants terratrèmols a Granada’.