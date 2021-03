Denunciat a Santa Llogaia per conduir amb 15 anys i el coopilot, de 19, per cooperar

Denunciat a Santa Llogaia per conduir amb 15 anys i el coopilot, de 19, per cooperar MOSSOS D'ESQUADRA

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment el dia 14 de març, un menor d'edat per conduir un vehicle sense haver obtingut mai el permís i a un altre jove de 19 anys, nacionalitat marroquina i veí de Figueres com a cooperador necessari per realitzar l'il·lícit.

El dia 14 de març, al voltant de les 19.15 hores, agents de trànsit havien establert un control preventiu d'alcoholèmia al carrer Figueres de la població de Santa Llogaia d'Àlguema quan van aturar un vehicle ocupat per dos joves.

Els agents van observar que el conductor del vehicle era un noi molt jove i en sol·licitar la documentació van veure que només tenia 15 anys, la persona que l'acompanyava al seient de copilot, un jove de 19 anys va manifestar als agents que l'estava ensenyant a conduir.

Davant les evidències els agents van denunciar penalment els dos nois, un d'ells per conduir sense tenir el permís i l'altre per facilitar aquesta conducta. El vehicle el van lliurar a un familiar del menor perquè se'n fes càrrec.

Del menor se'n van fer càrrec els seus pares o tutors legals i els fets es van posar en coneixement de la Fiscalia de Menors. El major d'edat va ser citar per comparèixer davant el Jutjat encarregat de conèixer el cas.