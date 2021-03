Figueres planteja un canvi de quadrant a la Guàrdia Urbana per tenir més efectius patrullant al carrer

L'equip de govern de l'Ajuntament de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) planteja fer un canvi de quadrant a la Guàrdia Urbana per tenir més efectius patrullant al carrer. Actualment el cos compta amb poc més d'una setantena d'agents, amb la previsió és acostar-se als 80 en un any. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que l'organització actual permet que hi hagin sis escamots al carrer i que el que volen implementar en preveu cinc, però amb més agents. En concret, cinc més cada dia. "Això permet donar més cobertura ", diu Casellas.

El vicealcalde i regidor de Seguretat admet que hi ha certes reticències dins del cos per implementar-ho però insisteix que les agents "continuaran tenint condicions favorables", faran les mateixes hores i que, fins i tot, "en alguns casos, podrien acumular més hores". Per això, té previst presentar una proposta alternativa que doni la mateixa cobertura amb l'objectiu d'aconseguir consens. Casellas diu que la proposta és molt similar al model que tenen els Mossos d'Esquadra i que la intenció és implementar-la el més aviat possible, un cop s'acordi a la mesa de negociació.



La falta d'agents

De fet, una de les principals problemàtiques que arrossega la ciutat des de fa anys és que compta amb una ràtio d'efectius inferior a la que hauria de tenir una població de gairebé 47.000 habitants.

A principis de gener, l'Ajuntament va convocar quatre places d'agent que es cobriran per comissió de serveis i que van destinades a efectius d'altres administracions públiques. Segons Casellas, la voluntat és comptar amb uns 13 agents més d'aquí a un any i acostar-se així als 80.



La figura dels vigilants municipals

En aquest sentit, l'equip de govern havia anunciat la intenció de complementar la plantilla amb la creació d'un cos de vigilants municipals per donar-li suport. La previsió era fer-hi front a través dels fons dels SOC. El regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació, Jesús Quiroga, ha explicat, però, que el projecte haurà d'esperar.

I és que tot i que van elaborar una proposta –que preveia la contractació de sis persones- basada en el model de Santa Coloma de Gramenet, la retallada dels fons del SOC destinats a formació i ocupació, ho faran endarrerir. Quiroga diu que quan es tornin a convocar les subvencions, hi optaran.