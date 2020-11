L'enxampen buscant vestigis al poblat ibèric d'Ullastret amb un detector de metalls

Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han detingut un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la mateixa localitat, com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni històric pels danys ocasionats al jaciment i d'un furt en grau de temptativa.



A primera hora de la tarda del dimecres 18 de novembre els mossos van rebre l'alerta d'adreçar-se al jaciment arqueològic del poblat ibèric d'Ullastret, darrere del Puig de Sant Andreu, ja que diversos treballadors havien localitzat una persona amb un detector de metalls.



Quan els agents van arribar van localitzar un home dins un turisme i el van identificar. L'home va explicar als mossos que feia poc que s'havia comprat aquest aparell, que l'estava provant per la zona i que només havia trobat uns filferros sense valor. Gràcies a la col·laboració dels treballadors de la ciutat ibèrica els agents van poder verificar que dins la Riera del Daró Vell aquest home havia excavat quatre forats de diferents mides d'amplada i d'uns 20 centímetres de fondària.



L'activitat de recerca i recollida de restes arqueològiques en un jaciment arqueològic protegit constitueix un delicte contra el patrimoni històric, motiu pel qual l'home va quedar detingut. L'article 235.1.1 del Codi Penal estableix com a furt qualificat si l'espoliador s'enduu d'un jaciment algun objecte de valor artístic, històric, cultura o científic. En aquest cas, se l'acusa també d'un furt en grau de temptativa ja que no va acabar sostraient cap objecte.



Tot i així, no es pot fer remoció de terra, per mínim que sigui, i la normativa contempla que les troballes a l'atzar s'han de comunicar al Departament de Cultura ja que els objectes trobats són de titularitat pública. Respecte al detingut aquest estava dotat dels estris necessaris per fer remocions, amb la intenció de buscar, trobar i sostreure objectes continguts al jaciment i provocar danys irreversibles.

El detingut, a qui no li consten antecedents, serà citat properament per declarar davant l'autoritat judicial competent de La Bisbal d'Empordà.