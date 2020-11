Mor una dona de 68 anys a Cabanes després de ser atropellada accidentalment

Una dona de 68 anys ha mort després de ser atropellada accidentalment a Cabanes. Segons ha avançat el Diari de Girona, els fets van passar aquest dijous poc després de les vuit del vespre quan el vehicle en el que circulava circulava per una carretera secundària i va sortir de la via.

El vehicle va anar a parar enmig d'un camp i, aleshores, la dona va sortir per donar indicacions al seu marit i així poder tornar a la carretera. Tot indica que en fer marxa enrere, la va atropellar. Va ser ell mateix qui va donar l'avís al 112 i fins a lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra i el SEM, que no va poder fer res per salvar-li la vida.