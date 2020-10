Els Mossos detenen un home per robatori amb violència i intimidació a Llançà i queda en llibertat amb càrrecs

Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Figueres va detenir, el dia 9 d'octubre, a la població de Llançà, un home de 25 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Salt, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, un delicte de lesions i un delicte d'amenaces.

Els fets van tenir lloc pels volts de les onze de la nit del 7 d'octubre quan un home va entrar en un pis del carrer Fluvià de la població de Llançà i va amenaçar els seus ocupants amb un esprai de pebre, una clau anglesa i un ganivet. A un d'ells li va propiciar un cop de puny a la cara i amb l'arma blanca li va fer un petit tall al canell. El jove, que es va voler endur un televisor, va acabar marxant del lloc sense res.

El detingut, a qui li consten múltiples antecedents, va passar el dia 10 d'octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



En una altra actuació policial aquesta Unitat d'Investigació van detenir el passat 13 d'octubre, un home de 19 anys, de nacionalitat marroquina i veí de la població de Llançà, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a interior de domicili.

Els mossos d'aquesta comissaria van tenir coneixement que, entre els dies 14 i 16 de febrer, van robar en un domicili de segona residència ubicat al carrer Unió de la població de Llançà. Els lladres van esbotzar la porta d'accés, van regirar l'interior i van sostreure roba.

La Unitat d'Investigació de Figueres, que es va fer càrrec d'aquest robatori, en va determinar l'autoria i va detenir el presumpte autor el passat 13 d'octubre a Figueres.

El detingut, a qui no li consten antecedents, serà citat properament per declarar davant l'autoritat judicial competent.