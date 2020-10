La jutge absol Tamara Carrasco perquè el seu missatge sobre els CDRs era informatiu

Una jutge de Barcelona ha absolt Tamara Carrasco, la CDR detinguda l'abril de l'any 2018 acusada de terrorisme i rebel·lió i a la qual se li va impedir sortir del seu municipi, Viladecans, durant un any per ordre de l'Audiència Nacional, en no apreciar que cometés un delicte de desordres públics, pel qual la Fiscalia sol·licitava set mesos de presó. L'activista sobiranista, finalment, va ser jutjada només per aquest delicte per un jutjat ordinari de Barcelona. La sentència sosté que el whatsapp que va enviar a un grup d'amics sobre accions dels CDRs era simplement informatiu, i no comportava «cap consigna». En aquest missatge es van basar les acusacions penals contra Carrasco.

La resolució sosté que no s'ha practicat cap prova que acrediti que l'acusada distribuís públicament, a part del seu grup d'amics, el missatge de WhatsApp del 25 de març de 2018 en el qual informava d'una assemblea dels CDRs. La jutgessa destaca que es desconeix el nombre de persones que participaven en aquest xat de missatgeria, però que, encara que fossin el màxim permès (256), «no sembla que pugui considerar-se distribució o difusió pública». La magistrada recrimina a l'institut armat i titlla de «poc seriós» que, en una investigació policial per «delictes tan greus com terrorisme, rebel·lió i sedició», no s'indagui la font per la qual es va obtenir el whatsapp, que és la base de l'acusació penal contra Carrasco.