Actuació policial a la Jonquera contra el transport de toxicòmans al centre vila

Efectius de les comissàries dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i de la Policia Nacional de la Jonquera han dut a terme, aquest dijous, una actuació contra els conductors i els vehicles anomenats 'Cunda' que traslladen persones amb hàbits toxicòmans fins al centre de la vila, segons informen fonts policials. Durant l'operatiu, en el qual també hi ha intervingut una unitat canina, s'han controlat sis vehicles, quatre d'ells taxis, i s'han cursat quatre denúncies, una d'elles per possessió d'arma blanca i les altres per manca de documents. L'actuació segueix oberta.