Setze ferits de caràcter lleu en un accident ferroviari a l'estació de Mataró

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que finalment hi ha hagut setze ferits lleus en l'accident d'aquest dilluns a la tarda d'un tren a l'estació de Mataró, quinze passatgers i el maquinista. Tots els afectats han sofert lesions de caràcter lleu, però ha calgut traslladar-ne deu a centres hospitalaris. En concret, quatre han anat a l'Hospital de Mataró, quatre més a l'Hospital de Badalona i dos al Germans Trias i Pujol, també a Badalona.

L'incident ha tingut lloc cap a dos quarts de cinc a la via quatre de l'estació de Mataró, després que el comboi no hagi frenat a temps durant la maniobra d'estacionament i hagi xocat contra la barrera de final de via. Al comboi hi viatjaven quaranta persones.

L'incident no afecta la circulació de la línia R1, informa Renfe. La companyia ha activat els protocols per a aquest tipus d'incidents i ha avisat Protecció Civil, Bombers i SEM, que hi ha enviat deu ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat.