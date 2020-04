S'escapa del Trueta mentre esperava que se'l traslladés al Santa Caterina

Un pacient amb coronavirus va escapar-se aquest dijous de l'hospital Josep Trueta de Girona. L'home va anar a Urgències i, quan les proves van confirmar que tenia la covid-19, els metges van demanar una ambulància per traslladar-lo fins al Santa Caterina de Salt, el seu hospital de referència, perquè hi ingressés. El pacient, però, visiblement alterat, va dir que volia anar-se'n. Tot i que els metges van insistir-li que no marxés, va acabar fugint corrents i marxant amb el seu cotxe. Des de l'hospital van alertar els Mossos i també van contactar amb la mare per demanar-li que el convencés. A la tarda, l'home, que té 57 anys, va acabar ingressant voluntàriament al Santa Caterina perquè es trobava malament.

El pacient va anar ahir al matí al Servei d'Urgències de l'hospital Josep Trueta amb símptomes de coronavirus. Quan les proves van confirmar que patia la covid-19, l'equip mèdic va cursar el seu ingrés a l'hospital Santa Caterina de Salt, que és el centre que li correspon per residència.

Des del Trueta es va demanar una ambulància per fer el trasllat. Però al cap d'una estona, el pacient, visiblement alterat, va dir que no volia esperar-se i que havia decidit marxar. Segons subratllen des del Trueta, "els professionals que l'atenien van insistir en advertir-lo que no podia marxar, pel seu bé i pel bé comunitari, i que calia que ingressés a l'hospital".

El pacient, però, no els va fer cas. Va sortir corrents d'Urgències amb mascareta i la via encara posada, va pujar al seu cotxe particular i va marxar. L'hospital Trueta va contactar amb la seva mare, per informar-la de la situació i demanar-li que hi parlés perquè retornés al centre. A més, també va avisar els Mossos d'Esquadra, com marquen els protocols en un cas de risc per a la salut pública.

Hores més tard, l'home de 57 anys va anar voluntàriament a l'hospital Santa Caterina perquè es trobava malament i hi va quedar ingressat.



"Greu perill i irresponsabilitat"

L'hospital Josep Trueta lamenta que hi hagi pacients amb coronavirus que s'escapin, perquè "es posen en perill ells mateixes, el seu entorn més proper i la salut pública". El centre subratlla que marxar quan es té la certesa que hi ha contagi per la covid-19 és "un acte d'irresponsabilitat".

Tot i que l'hospital no pot retenir ningú contra la seva voluntat, els professionals "sempre adverteixen del greu perill que pot comportar la fugida per a la salut, tant la pròpia com la comunitària". A més, també deixen clar al pacient que s'alertarà "de manera immediata" els Mossos d'Esquadra "en tractar-se d'un suposat delicte contra la seguretat i salut pública".

El d'ahir és el segon pacient amb coronavirus que decideix escapar-se del Trueta amb pocs dies de diferència. Dimarts al vespre, un altre home amb la covid-19 també va marxar de l'hospital. Una patrulla dels Mossos el va localitzar a casa seva després de rebre l'alerta de l'hospital i se'l va retornar al centre.

L'home, que és gambià, va arribar a urgències al migdia. Un cop es va confirmar que tenia la covid-19, però, el pacient va dir a l'equip mèdic que no volia ingressar per evitar que la seva família patís. Tot i que els professionals li van explicar els perills que corria, ell va decidir escapar-se. L'hospital va contactar amb un familiar i també va donar alerta als Mossos.