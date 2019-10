Figueres imposa 17 sancions en una nit per fer un ús incívic dels contenidors de residus

La Guàrdia Urbana de Figueres ha iniciat aquest divendres, 4 d'octubre, una campanya d'inspecció i control dels punts de recollida d'escombraries de la ciutat amb l'objectiu d'evitar un ús incívic i inadequat dels contenidors de residus municipals.

Durant la primera intervenció, efectuada la nit de divendres a dissabte, la Guàrdia Urbana de Figueres ha realitzat un total de 19 intervencions a la via pública que s'han saldat amb l'aixecament de 17 actes policials per incompliment de l'ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana (OMCC) en matèria d'escombraries, una denúncia per miccionar a la via pública i una denúncia per consum de substàncies estupefaents.

Del total de les actes aixecades relacionades amb el dipòsit de residus i escombraries a la via publica, la Guàrdia Urbana ha obert set actes per dipositar residus fora dels llocs determinats; set actes policials per no dipositar les escombraries i altres residus dintre dels contenidors específics; dues actes per abocar mobles i trastos vells a la via pública; i finalment, una acta per abandonar els residus comercials a la via pública.

Els controls de la Guàrdia Urbana s'han realitzat a diferents carrers, interseccions i places de la ciutat de Figueres, com el carrer Olot amb de la Rosa, el carrer Tarragona amb Via Empuritana, els carrers Pompeu Fabra i Eduard Rodeja, el carrer Méndez Núñez amb Clerch i Nicolau i Fortià i a la plaça Isabel II, després d'un control previ dels agents per identificar els principals punts de major acumulació i abocament de residus.