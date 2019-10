L'amo d'un restaurant de Figueres s'enfronta a 11 anys per abusar de dues menors

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres l'amo d'un restaurant de Figueres que, inicialment, s'enfronta a 11 anys de presó per fer tocaments continuats a dues adolescents, clientes del seu local. Segons la fiscalia, el processat aprofitava la relació de confiança que li tenien les menors per fer-les passar darrera de la barra. «Els hi va realitzar diversos tocaments», apunta l'acusació pública.

Els presumptes abusos a una de les menors van ser entre agost i octubre del 2015 i, a la segona, entre setembre i octubre del 2016. L'acusat nega els suposats abusos i atribueix les denúncies a una revenja orquestrada contra ell. Segons la seva versió, va tenir problemes amb familiars i amics de les menors i sosté que, per això, les van «manipular» perquè el denunciessin. La defensa demana l'absolució.

L'acusat era el propietari d'un restaurant de Figueres i les dues víctimes eren clientes de l'establiment. Segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, entre agost i octubre del 2015, el processat va fer «diversos tocaments» a una de les menors, que aleshores tenia 14 anys. La fiscal sosté que els abusos van ser continuats i que, al llarg d'aquest temps, li va fer tocaments als pits, al cul i, també, petons als llavis.

Segons l'acusació pública, en una de les ocasions, el processat li va tocar la zona genital. La denunciant ha explicat al judici que va ser quan va anar al bar abans de tenir una cita amb un noi. Llavors, el processat li va tocar les parts íntimes dient-li «guarda la meva coseta», en relació a la virginitat de la menor.

La segona denúncia es remunta a uns suposats tocaments que es van produir entre setembre i octubre del 2016. Segons ha declarat la menor que llavors tenia 15 anys, el processat la feia passar a l'interior de la barra i li feia abraçades «estranyes» durant les quals li feia tocaments a l'entrecuix.

El cas es va descobrir el novembre del 2016 quan la primera menor va interposar la denúncia i va dir als Mossos d'Esquadra que l'altra adolescent també havia estat víctima de l'acusat. Al judici, la denunciant ha explicat que d'entrada no va denunciar per «por» però es va decidir a fer-ho quan va saber que el propietari del restaurant feia tocaments a altres noies.

El processat nega les acusacions. Segons la seva versió, les menors formaven part d'un grup d'amics que passaven les tardes al bar, no solien estar soles amb ell a l'establiment i, a més, constantment anaven al local amb els seus familiars. L'acusat atribueix la denúncia a una revenja orquestrada contra ell i apunta que l'entorn de les menors les han «manipulat» per perjudicar-lo.

En concret, atribueix la denúncia a un problema legal que va tenir amb l'aleshores parella de la germana gran de la primera víctima. Assegura que traficava amb drogues i van tenir un enfrontament perquè li recriminava que vengués al voltant del seu restaurant i a clients menors. L'acusat, que el va denunciar, creu que aquest pot ser l'origen de la denúncia per abusos.

També ha relatat altres problemes que va tenir amb la mare d'una menor amiga de les denunciants. «Em va dir que m'arruïnaria la vida», ha dit. De fet, l'acusat apunta que arran de les denúncies ha hagut de tancar el restaurant perquè va perdre la clientela.

La fiscalia, a l'escrit de conclusions provisionals, demana 11 anys de presó per dos delictes continuats d'abús sexual a menors de 16 anys. La defensa demana l'absolució. El judici s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona.