Persecució policial de quatre quilòmetres a la Jonquera a un cotxe que transportava droga.

La Guàrdia Civil deté el conductor després que intentés fins i tot fer fora de la carretera el vehicle policial. L'home transportava 29,7 quilos de marihuana.

L'actuació policial va produir-se el dia 14 d'agost mentre la Guàrdia Civil tenia muntat un control fiscal a l'AP-7, en sentit França. Els agents van demanar que s'aturés un vehicle -amb matrícula espanyola i ocupat per una sola persona- però enlloc de parar, no va fer cas als policies i va fugir del lloc. Una patrulla de la Guàrdia Civil el va perseguir durant quatre quilòmetres. Mentre el perseguien, el vehicle policial va poder situar-se en paral·lel al vehicle fugit i en començar a indicar-li que s'aturés, el conductor va donar un cop de volant i va colpejar al vehicle oficial amb intenció de treure'l de la carretera.

A continuació una altra patrulla va unir-se a la persecució i el conductor que fugia va tornar a donar cops al vehicle oficial. Finalment però, els policies van poder interceptar-lo i van immobilitzar l'automòbil.

Després de detenir el conductor, els policies van descobrir que a dins hi havia 29,7 quilos de marihuana envasada al buit. Per tot això, els policies van detenir el conductor per ser el presumpte autor de dos delictes: atemptat contra els agents de l'autoritat i contra la salut pública. L'arrestat és un home de nacionalitat espanyola de 52 anys.

L'endemà de la persecució, en un dels controls fiscals que realitza La Guàrdia Civil van aturar un bus per registrar-lo. Aquest autobús cobria la línia Barcelona-Mainz (Alemanya). Els agents van centrar les seves sospites en una de les maletes del celler del vehicle.

Un cop localitzada la propietària, d'origen letó, es va procedir a l'obertura i a dins hi van trobar 8,3 quilos de marihuana envasada al buit. La dona va ser detinguda per un suposat delicte contra la salut pública.

Els agents van instruir les diligències d'ambdós fets i els van derivar al jutjat de guàrdia de Figueres.