Mor ofegada una dona de 86 anys a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols

Un dona de 86 anys i de nacionalitat espanyola ha mort ofegada aquest migdia a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), al límit amb Platja d'Aro. El 112 ha rebut cap a dos quarts una desena de trucades alertant que una persona s'havia ofegat i que l'havien tret inconscient de l'aigua. El servei de socorrisme de la platja li ha fet les primeres maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que hi ha desplaçat dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera verda i hi havia servei de vigilància. En l'emergència, també hi han participat efectius de la Policia Local, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guàrdia Civil.



Amb aquesta, ja són 22 les persones que han mort a les platges catalanes en el que portem d'estiu, quatre d'elles en els últims tres dies.



Des de Protecció Civil insisteixen en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades. També ha fet sempre cas de la bandera que hi instal·la el servei de socorrisme i a respectar les indicacions.



D'altra banda, recomanen que si la persona no es troba bé o està cansada no entri a l'aigua sinó que es refresqui a la zona de dutxes.





