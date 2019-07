Els Mossos i l'Institut Cartogràfic presenten un visor amb dades delinqüencials

La Generalitat ha elaborat un nou mapa amb dades delinqüencials de Catalunya. Aquest matí el director general de la Policia, Andreu Joan Martínez; el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Jaume Massó, i el cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació, Josep Codina, han presentat aquesta eina que mostra de manera gràfica i interactiva les dades de la delinqüència a Catalunya en el període 2011 a 2019 (primer trimestre).



L'eina permet seleccionar el tipus de fet d'un determinat títol del codi penal que es vol visualitzar en el mapa (en 2 i 3D). Aquesta informació també es mostra en format gràfic per mesos. Més enllà, es pot seleccionar l'any i la paleta de colors amb la qual volem mostrar la corresponent informació i mostrar la posició de les comissaries.



Donar a conèixer la realitat delinqüencial del país, i alhora visualitzar el treball del dia a dia dels cossos policials, és un exercici indispensable dins una societat que es vol oberta. La visualització d'aquesta informació sobre un mapa ajuda a comprendre i analitzar aquesta realitat.



El director general de la Policia ha volgut agrair la bona feina feta que ha permès disposar del visor de dades i ha encoratjat a treballar en el marc dels propers quatre anys perquè s'està contribuint a consolidar i reforçar una forma de governar més oberta i transparent.



Per la seva banda, el comissari Josep Codina, ha destacat que l'objectiu d'aquesta eina és arribar a donar dades concretes de municipis importants de Catalunya, demogràficament parlant. També ha admès la possibilitat d'incloure en el futur altres dades com aquelles relatives al sexe o als fets resolts.



El director de l'ICGC ha remarcat que actualment, «anem cap a una demanda creixent de cartografia temàtica que es posa disposició dels ciutadans a partir de visors interactius. Aquests visors posen a l'abast aquesta geoinformació perquè els usuaris la puguin treballar i interpretar».



Aquest visor se suma al que facilita la localització de les comissaries de Mossos d'Esquadra a tot el territori, disponible des de 2016.



Des de l'any 2011 els Mossos d'Esquadra faciliten l'accés lliure a les dades delinqüencials amb l'objectiu de ser més transparents i propers a les persones a qui serveix. D'aquesta manera dona acompliment a la llei de transparència i accés a la informació pública que exhorta a les administracions a obrir les dades per facilitar la seva reutilització i generar coneixement i valor afegit.



Més enllà de la pròpia obertura, la llei demana que es faciliti des de les administracions la consulta de la informació per mitjans informàtics i en formats fàcilment comprensibles. En tractar-se de dades referides a l'àmbit geogràfic de les àrees bàsiques de policia, el mapa s'evidencia com una visualització idònia.



És aquí on l'ICGC aporta la seva expertesa en el tractament i visualització de dades geogràfiques. Concretament, l'Institut ha desenvolupat l'eina, ha fet el tractament de la informació que s'hi representa i l'ha adequat als requeriments de l'aplicació. Així, ha creat la representació geogràfica perquè es pugui visualitzar i consultar de manera interactiva en el mapa.



Les dades ja es poden consultar als webs específics del mapa delinqüencial de Catalunya; a l'arxiu de Dades obertes de Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra; i també es pot consultar la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.