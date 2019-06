Detenen dos falsos comercials que estafaven ancians amb matalassos i coixins saludables

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 53 i 57 anys i de nacionalitat espanyola, per estafar gent gran de Campllong (Gironès) prometent-los matalassos i coixins beneficiosos per a la salut que mai entregaven. Els arrestos són fruit d'una investigació oberta entre els mesos d'abril i maig arran de tres denúncies per presumptes estafes al municipi.

Les tres víctimes, dues dones i un home d'edat avançada, van explicar que havien rebut la visita d'uns homes que acreditaven ser agents comercials d'una empresa de mobles i matalassos. En tots tres casos, van comprar matalassos i coixins suposadament bons per a la salut i de tipus ortopèdic per un valor total de 1.000 euros però mai els van rebre. Els estafadors els prometien que rebrien l'enviament quinze dies després del pagament. Totes les víctimes eren ancians que vivien sols en cases aïllades. En alguns ocasions i per guanyar-se la seva confiança , els deien que coneixien els veïns.

La Unitat d'investigació va comprovar que l'empresa amb la qual s'acreditaven no tenia cap vinculació real amb els dos comercials ni amb els documents que exhibien, que eren semblants als d'una companyia real i molt coneguda.

Els estafadors oferien als ancians productes beneficiosos per a la salut que oscil·laven entre els 50 i els 850 euros. Un cop feien el pagament els estenien un albarà o una factura signada com a comprovant i els emplaçaven a rebre el producte. Passades dues setmanes, però, no rebien res i s'adonaven que havien estat víctimes d'unes estafa.

Els Mossos van arrestar els dos homes el 31 de maig com a presumptes autors de tres delictes d'estafa. Els detinguts, un d'ells amb antecedents per fets similars, seran citats properament a declarar davant del jutjat.



No obrir desconeguts



La policia aconsella a la gent gran que viu sola que no obri a persones desconegudes i demana als familiar que els alertin que desconfiïn de persones desconegudes que venen amb el pretext de vendre productes però que no els entreguen immediatament.