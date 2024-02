Està previst que aquest dimecres acabi el judici contra Dani Alves, que des del dilluns s'ha assegut en el banc dels acusats per la presumpta agressió sexual a una jove que llavors tenia 23 anys. Quan les llums de la sala de vistes s'apaguin avui, quin serà el pròxim pas? Quan es farà pública la sentència? Davant quin tribunal es recorrerà? Aquest és el 'dia després' del judici.

Quan es farà pública la sentència?

Una vegada acabat el judici, el tribunal podria emetre la sentència en poc més d'un mes. Segurament serà abans de Setmana Santa, tenint en compte que es tracta d'una causa amb pres i que hi ha diversos elements probatoris, al marge del judici, que s'han d'examinar, com el contingut de les càmeres de seguretat i de la gravació realitzada per un agent dels Mossos d'Esquadra poc abans d'atendre la víctima.

Temps a la presó

En cas de condemna, Alves seguirà a la presó, encara que la seva defensa podria reclamar la seva excarceració a l'espera del resultat del recurs. No obstant això, no sembla que pogués prosperar si es tracta d'una pena alta, com la que demanen les acusacions, i a més tot tenint en compte el risc de fugida per comptar amb elevats recursos econòmics. Si, per contra, el tribunal cregués que la versió d'Alves és plausible i existeixen dubtes sobre l'acusació, podria ordenar la llibertat del jugador després de la seva declaració o en acabar el judici, sempre a l'espera d'una sentència que no tancarà del tot aquest cas, ja que deixa la porta oberta a recursos.

Apel·lacions

La sentència de l'Audiència de Barcelona es podrà recórrer primer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i després davant el Tribunal Suprem. En tractar-se d'una causa amb pres, en un any es podria conèixer la decisió sobre aquesta apel·lació. No obstant això, la decisió judicial no serà ferma fins que dicti sentència l'alt tribunal, que serà qui marqui el punt i final del 'cas Alves'.