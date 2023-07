El món del futbol al Brasil es terroritza pel terrible crim que s’ha produït en les últimes hores. Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, jove promesa del futbol brasiler, ha sigut trobat mort per la policia decapitat i totalment desmembrat.

El prometedor jugador de 19 anys del Sete Quedas va desaparèixer el 25 de juny després d’anar a una festa. Pel que sembla, els seus amics l’haurien deixat a casa de la seva parella una vegada finalitzada la festa, ubicada a Sete Quedas, a prop de la frontera brasilera amb el Paraguai.

No obstant, la mare d’Hugo Vinícius Skulny Pedrosa va denunciar la desaparició del seu fill l’endemà. Després de diversos dies de recerca, la policia ha trobat les restes del jove futbolista flotant al riu de la mateixa localitat. Els cossos de seguretat tan sols han pogut trobar el maluc, el tors i la cuixa del futbolista.

La inspectora en cap de la policia civil, Lucelia Constantino, ha confirmat que hi ha un detingut pel crim, la identitat del qual no s’ha revelat, i que falta per trobar el cap del jove. No obstant, han pogut identificar el cos d’Hugo Vinícius Skulny Pedrosa per un tatuatge.