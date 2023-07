Els Mossos d'Esquadra han detingut un ciutadà francès per agredir la seva parella en un hotel de Roses. Els fets es van produir el passat dilluns quan els agents van rebre l'avís que l'arrestat havia comès una agressió contra la seva dona i es van personar al lloc dels fets. Quan van intentar identificar-lo, els agents van comprovar que es tractava d'un ciutadà francès amb una sentència de cinc anys de presó per tràfic de drogues a França. Gràcies a la col·laboració del Centre de Cooperació Policial i Duanera (CCPD) del Pertús es va poder contactar amb el tribunal francès que reclamava l'home per complir amb la sentència.

Aprofitant que l'arrestat estava sota custòdia dels Mossos per l'agressió a la seva companya es va dictar una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) des de la justícia francesa. Un cop l'home va haver declarat davant del jutge de Figueres per l'agressió, va quedar detingut per la sol·licitud francesa per complir amb la sentència de cinc anys de presó.