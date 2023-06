Els estafadors del retrovisor han tornat a actuar a les comarques gironines. S'ha registrat recentment un cas a Figueres.

Els delinqüents van estafar 700 euros a un conductor fent-li creure que ell havia trencat el retrovisor del cotxe dels presumptes estafadors.

Els Mossos de la comissaria de Figueres tenen oberta una investigació per esbrinar qui hi ha al darrere dels fets.

L'engany va tenir lloc el dia 26 de maig cap a tres quarts de quatre de la tarda a l'entrada de Figueres quan el vehicle de la víctima circulava en direcció Empuriabrava.

En aquell moment, un cotxe li va fer senyals amb els llums perquè s'aturés. La víctima va parar-se i va veure en el cotxe dels estafadors hi anaven dues persones.

Una d'elles li va dir en francès que li hi havia trencat el retrovisor i que, per tant, li hauria de pagar.

Els presumptes estafadors van acompanyar la víctima fins a un caixer d'una entitat bancària de l'avinguda Empordà. El conductor va retirar 700 euros i els va entregar als delinqüents.

Arran dels fets, va denunciar l'estafa i la Unitat d'Investigació dels Mossos de Figueres s'ha fet càrrec de la investigació. Els investigadors compten amb una descripció tant del vehicle com dels estafadors, cosa que pot fer més fàcil la seva detenció per l'estafa.

Estafa recurrent

L’estafa del retrovisor o també anomenada del fals accident sempre es dona amb un modus operandi similar. Aquests tipus d’enganys s’inicien quan els autors provoquen una topada o simulen un fort cop de forma intencionada contra un vehicle ocupat per una persona d’edat avançada i vulnerable, i l’enganyen, enreden i intimiden perquè els avanci el cost de la reparació, per a la qual poden arribar a demanar 1.600 euros.

A les comarques gironines hi ha hagut diversos casos i s’ha convertit en habitual que n’hi hagi alguna cada any. Per aquest motiu els Mossos han avisat moltes vegades a través de les seves xarxes socials d’aquesta pràctica i recorden que han tornat a produir-se alguns casos.

Expliquen com es produeix aquest engany i també recorden que en cas d’accident de trànsit s’ha de gestionar amb l’assegurança que es té i, en cas que l’altra persona no vulgui, es contacti amb el telèfon 112. Sobretot recalquen que no s’ha de pagar mai res en efectiu, cosa que es produeix en el cas de l’estafa del retrovisor. En els casos perpetrats a Girona, molt sovint els estafadors es mouen entre França i Catalunya i se n’ha detingut algun.