Prop de 70 menors han acabat condemnats a Girona durant el 2021

Tots els menors d’edat no són intocables si són autors d’un delicte. Els que tenen menys de 14 anys no tenen responsabilitat penal però això no significa que no hi hagi cap càstig. Són els seus pares o tutors que al final han de fer front a la sanció.

En canvi, el menors d’edat que tenen entre 14 i 18 anys ja són imputables. Per tant, han de respondre davant la justícia. Han d’anar al jutjat de menors i és el magistrat qui decideix en funció de la gravetat i del delicte a què s’enfronta. En cas de ser condemnats poden acabar amb sancions o fins i tot, a un internament en règim tancat en un centre de menors. Les últimes dades públiques sobre condemnes a menors d’edat -imputables- mostren que a la província de Girona 68 joves van acabar condemnats durant l’any 2021. Es tracta d’una xifra baixa si es compara amb les d’anys anteriors però també cal tenir en compte, que són condemnes per delictes ocorreguts durant la pandèmia. Una època en què els delictes van caure en picat i per tant, hi va haver moltes menys detencions. El 2020 per exemple, els condemnats menors d’edat es van elevar fins als 120 a la província de Girona, gairebé el doble que el 2021. D’aquests 68 condemnats menors d’edat n’hi ha 56 que són homes i 12 dones. Pel que fa a la franja d’edat amb més afectació, s’ha de dir que va ser la dels 17 anys, amb 27 condemnats. Seguida de la de 16 anys, amb 21 persones. La de 14 va ser la que va agrupar menys joves condemnats, amb nou. En total, als 68 joves condemnats se’ls van atribuir fins a 122 infraccions penals. D’aquestes, 75 van ser comeses per menors de nacionalitat espanyola i 47 de procedència estrangera. De totes les condemnes, en van derivar 111 mesures. Hi ha 17 menors d’edat que en van acumular dues o més. Mentre que la resta (51) només se’ls en va imposar una. La més imposada va ser la de la llibertat vigilada (58 casos). També cal destacar que durant el 2021, el jutge de menors va decidir ingressar algun jove en règim semiobert en 16 ocasions. Una altra mesura que es va imposar és la de prohibició d’aproximar-se o comunicar-se amb la víctima (14 casos). Finalment també cal ressaltar la mesura de realització de tasques socioeducatives (9 casos). Això suposa que el menor hagi de fer unes activitats específiques que tenen contingut educatiu i que en facilitin la seva integració social. L’any 2021 va tancar amb un total de 13.595 menors d’edat condemnats a tot Espanya. Una xifra més elevada que l’any anterior (11.238) però encara més baixa que la del 2019, que va arribar a 14.112 joves amb condemnes per tota mena de delictes. Dos menors per delictes sexuals Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) també tenen com a destacat un apartat sobre els condemnats per delictes sexuals. Un tema que malauradament no deixa d’estar al cim de la taula. En el cas de Girona dos menors d’edat van acabar condemnats per aquest tipus de delicte durant el 2021. Una xifra que es va reduir a la meitat si es té en compte els dos anys anteriors (2020 i 2019) quan en van ser quatre. D’aquests dos joves, se’n van derivar dues mesures, que no es detallen, després de passar davant del jutge de menors. A tot Espanya, els menors condemnats per haver comès un delicte sexual va arribar a 439 durant l’any passat. Una xifra que supera les dels últims cinc anys, que com a màxim havia arribat als 416, l’any prepandèmic 2019.