Espectacular incendi d'un cotxe a Ventalló.

L'incendi de vehicle va produir-se ahir cap a un quart de set del vespre a la GI-623, via que uneix Ventalló amb l'Escala.

El cotxe circulava per la carretera i va començar a cremar. A dins hi anaven dues persones, que van sortir-ne il·leses. El vehicle però va quedar del tot afectat per les flames. A banda, els Bombers haver de treballar amb dues dotacions per apagar les flames que es van escampar també a una zona de vegetació. En total, van cremar 5 metres quadrats.