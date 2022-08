La Policia Local de Castelló d'Empúries ha informat de la detenció d'un home que conduïa un ciclomotor sense carnet, el passat divendres 19 d'agost.

El cos de seguretat que patrullava en aquells moments, va aturar el conductor mentre circulava amb un acompanyant, també sense casc. En demanar la documentació, l'home va resultar no tenir carnet i que era reincident en aquesta conducta, ja que teia antecedents a França per aquest mateix delicte.

El conductor va ser detingut per un presumpte crim contra la seguretat viària, i l'acompanyant va ser denunciat per anar com a passatger en un ciclomotor sense cas.