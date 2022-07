Un home d’uns 75 anys d’edat ha mort la passada tarda del dia 15 ofegat mentre es banyava a la platja d’Empuriabrava, al municipi de Castelló d’Empúries, segons informa Protecció Civil de la Generalitat.

L’avís al telèfon d’emergències 112 es va rebre a les 17.35 hores del dia 15, per part d’un testimoni, informant que un home s’havia trobat malament dins l’aigua i que l’havien tret ja inconscient.

Els socorristes el van intentar reanimar, i quan van arribar els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) amb 2 unitats terrestres, van seguir amb les maniobres tot i que finalment van resultar infructuoses.

La platja disposava de servei de vigilància en el moment del succés i onejava la bandera verda.

Fins al lloc també s’hi van desplaçar 2 patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Guàrdia Civil.

Aquesta és la setena mort a les platges catalanes aquest estiu.

En aquests dies d’onada de calor extrema i molta afluència a les platges, Protecció Civil insisteix més que mai en la importància d’extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades.

Podeu consultar-les al visor de platges de Protecció Civil on hi ha la informació de la bandera que hi oneja, serveis que ofereix, i enguany també si la platja té l’aforament complet.

Si observeu que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l’aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva actuació ràpida. En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l’aigua i ens posi en risc.