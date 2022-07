Un vehicle que circulava per l'AP-7 a l'altura d'Agullana aquest dissabte, 9 de juliol, a primera hora del matí, s'ha incendiat de forma fortuïta i, afortunadament, no s'han hagut de lamentar danys personals. Segons fonts policials, els equips d'emergència han rebut l'avís de l'accident a les 7.09 hores, i de seguida s'han mobilitat els Bombers de la Generalitat, amb quatre camions; els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Jonquera. L'incendi del turisme hauria estat provocat per una avaria mecànica, segons les primeres investigacions.

El cotxe sinistrat circulava en direcció Girona i ha quedat calcinat al quilòmetre 4.5 de l'autopista, al terme d'Agullana a pocs metres del municipi de la Jonquera. En el vehicle només hi viatjava un ocupant, el conductor, que ha sortit il·lès. Segons les mateixes fonts, la ràpida intervenció dels equips d'extinció ha evitat que el foc del cotxe es propagués per la zona forestal que circumda la carretera, tot i que ha acabat afectant una petita superfície d'uns 100 metres de vegetació. Mentre els Bombers han treballat per apagar les flames del cotxe, els cossos policials han garantit la seguretat viària i han tallat el trànsit a l'autopista. S'hi han destinat una dotzena de dotacions, i els treballs d'extinció s'han donat per finalitzats a un quart de nou.