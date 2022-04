Els Mossos d’Esquadra van detenir el dia 4 d’abril un home de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

A finals del mes de març, els Mossos van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana instal·lada dins d’una casa de la població de Pau.

Immediatament, els agents van fer gestions per comprovar si realment existia aquesta plantació indoor. Una inspecció conjunta amb la companyia elèctrica va confirmar que en aquesta casa s’havia produït una manipulació del comptador i que hi havia un consum defraudat que ascendia als 56.163 euros.

El matí del passat 31 de març efectius de la Unitat d’Investigació van dur a terme una entrada i perquisició judicial a la casa investigada. De resultes, van localitzar diverses estances condicionades pel cultiu on van localitzar 962 plantes de marihuana, en diferents estadis de creixement i algunes d’elles en avançat estat de floració, uns 4,5 kg de cabdells de marihuana i una peça d’haixix d’uns 100 grams.

La casa també disposava de tots els aparells necessaris per aconseguir un ple rendiment del cultiu de marihuana com 12 ventiladors, 23 transformadors, 30 plafons reflectants, filtres, làmpades, assecadors, entre d’altres.

Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior la droga comissada estaria valorada en prop de 9.000 euros.

La investigació també va deixar al descobert qui tenia llogada la casa i qui era el responsable de la plantació. El dia 4 d’abril el van localitzar i detenir com a presumpte autor d’un delicte contra a salut pública, tràfic de drogues i també per defraudació de fluid elèctric. No es descarten més detencions en relació amb el cas.

El detingut, sense antecedents, va passar el dia 4 d’abril a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.