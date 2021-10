La Policia Local de la Jonquera ha detingut una dona de 36 anys que conduïa drogada i sense permís. Els fets van passar aquest dijous 28 d'octubre pels volts de les set de la tarda en un dels carrers cèntrics de la localitat. Els agents van aturar la conductora que no tenia carnet. Després de fer-li el test de drogues, la detinguda va donar positiu per cocaïna. A més, els policies van requisar-li mig gram d'aquesta substància que la dona portava a sobre. Va quedar detinguda per un delicte contra la seguretat del trànsit i s'espera que passi a les properes hores a disposició del jutjat de guàrdia.