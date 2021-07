Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Ventalló que es va declarar aquest dissabte a dos quarts de sis de la tarda. L'incendi ha cremat unes 50 hectàrees de massa forestal, la majoria en el terme municipal de Vilopriu. El foc es va iniciar en una zona boscosa i oberta coneguda com El Forn. La tramuntana el va empènyer de seguida i va saltar la carretera i va seguir avançant en direcció Vilopriu i les Olives. Un dels problemes van ser els diferents focus secundaris que van anar sortint i que van complicar les feines d'extinció als Bombers, que finalment, van poder aturar-lo i perimetrar-lo. No es va haver de desallotjar cap habitatge, però sí que es van tallar carreteres.