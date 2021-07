Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat a les 20.30h d'aquest divendres, 23 de juliol, l’incendi forestal de Torroella de Montgrí. Al llarg de la jornada d’avui, la principal dificultat en les tasques d’extinció ha estat el vent aponentat que ha bufat a la zona, que ha generat diverses revifalles i nombrosos focus secundaris, ràpidament controlats pels mitjans aeris i per la tasca feta en superfície pels Bombers. A aquestes hores, quan ja ha afluixat el vent, ja ha estat possible estabilitzar tot el perímetre de l’incendi. En aquests moments treballen a la zona 27 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. Aquests últims es retiraran coincidint amb l’ocàs. Al llarg de la nit, a la zona es quedaran 10 dotacions terrestres repassant tot el perímetre afectat pel foc. Segons la darrera actualització del Cos d’Agents Rurals, l’incendi ha cremat 91 hectàrees de vegetació forestal, totes dins el terme municipal de Torroella de Montgrí i el perímetre del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.

L’orografia del terreny també ha creat dificultats durant les tasques d’extinció, ja que moltes zones són de difícil accés i s’ha requerit de maquinària pesant per poder obrir i eixamplar camins, per facilitar l’accés dels camions dels Bombers. Aquesta passada matinada, per exemple, també hi ha hagut dificultats en un punt del flanc esquerre; una àrea de barrancs entre dues cingleres on no s’hi podia accedir. De fet, aquest últim ha estat l’únic punt per on els Bombers no han pogut encerclar el foc al llarg de la nit. En aquesta zona, però, hi havia poca vegetació; dispersa entre molta rocalla.

La jornada, en què hem viscut el pic d’aquest nou episodi d’onada de sud, s’ha pogut evitar la simultaneïtat amb altres incendis i tampoc no ha bufat la tramuntana. Tots dos factors haurien complicat encara més les tasques d’extinció a Torroella de Montgrí. Només a Figueres ha calgut desviar un avió de vigilància i atac a les 18.27h per un incendi de matolls en un solar de l’avinguda Barcelona de la ciutat. En aquest incendi, que també ha afectat la tanca de bruc d’un hotel, s’hi havia activat també 11 dotacions terrestres. El foc ja està controlat i remullen la zona 7 dotacions terrestres.

Per una altra banda, i degut a la millora global de l’incendi, ja s’ha autoritzat retornar a la casa de colònies els 135 infants i l’equip de 15 monitors que van ser evacuats ahir com a mesura preventiva. Tot i això, encara es mantenen les restriccions d’accés a persones no residents a les urbanitzacions Sobrestany, Les Dunes, Torre Gran i Torre Vella.