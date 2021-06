Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un incendi a un camp proper a l'AP-7, al quilòmetre 18, molt a prop del terme municipal de Cabanes, aquest diumenge, 6 de juny, pels volts de les 2 del migdia. El foc ha afectat una hectàrea de camp de rostoll i sis de les bales de palla que hi havia en aquell mateix terreny. Les flames també han arribat a una barraca propera, però no hi ha hagut cap ferit.

Quatre dotacions dels Bombers i Equips de Prevenció Activa Forestal s'han traslladat al lloc dels fets per apagar el foc, que s'ha pogut extingir sense cap dificultat.