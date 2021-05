Un home ha estat detingut a Cambrils per haver causat greus lesions a un company seu amb un tros d'ampolla de vidre. L'agressor, veí de Roses de 27 anys, li va fer talls al coll, a la cara i a l'orella a l'altre home, de 37 anys. Segons fonts policials, els fets van tenir lloc aquest dimarts 18 de maig a la nit, al carrer Creus. Els dos homes, que es coneixen entre ells, anaven beguts. Van començar a barallar-se i, en plena disputa, un d'ells va agafar l'ampolla i va agredir a l'altre. L'home lesionat, amb talls a la cara i cops per tot el cos, va ser atès a l'Hospital Lleuger de Cambrils, des d'on van haver d'avisar la policia per l'actitud violenta que presentava. Posteriorment va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus.

L'endemà dels fets l'home ja fa ser donat d'alta del Sant Joan. Dimecres a quarts de nou del matí, l'agressor es va presentar a la comissaria de la Policia Local, preguntant pel seu amic. Acte seguit, va ser detingut per un delicte de lesions. S'han instruït diligències i el detingut ja ha passat a disposició judicial.