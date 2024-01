La presó Puig de les Basses de Figueres tindrà la primera unitat de Catalunya per atendre interns vulnerables amb patologies de salut mental. La previsió és que estigui en funcionament a la primavera, acollirà un vintena de reclusos i es farà al pavelló dissenyat per a psiquiatria però que, finalment, no es va posar mai en marxa al centre penitenciari i ha estat buit des de fa deu any. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha subratllat que l'objectiu és que, després de la prova pilot al Puig de les Basses, s'activin Unitats d'Intervenció Compensatòria (UIC) a més centres penitenciaris. Aragonès remarca que l'objectiu és minimitzar el risc de reincidència un cop els presos recuperin la llibertat i afavorir la reinserció

La unitat de la presó de Figueres serà la primera i farà la funció de prova pilot. El president de la Generalitat ha remarcat que es desplegaran a altres centres penitenciaris a "mitjà termini" amb la finalitat de fer una atenció més especialitzada als interns amb "vulnerabilitat acumulada". Són reclusos que sumen altres factors a la privació de llibertat com ara patologies de salut mental, addiccions o alguna discapacitat. De fet, Aragonès ha exposat que l'estadística recull que la població reclús té una taxa de patologia de salut mental greu cinc vegades superior a la població general i un de cada quatre reclusos tenen alguna addicció activa. En el cas de les dones internes, el 75% han patit violència masclista. A més, també hi ha un 1% d'interns mb discapacitat intel·lectual i més del 2% amb funcionament intel·lectual límit. La previsió és que hi hagi unitats a cinc centres penitenciaris més: Joves, Brians 1 (per a dones), Brians 2, Mas Enric i Lledoners. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha afirmat que aquesta atenció, dissenyada conjuntament amb el Departament de Salut, servirà per reduir les actituds "disruptives" i millorar la convivència a les presons. La unitat al Puig de les Basses s'ubica a l'espai dissenyat inicialment com a pavelló de psiquiatria. Construït l'any 2014, no ha entrat mai en funcionament i només es va utilitzar puntualment durant la pandèmia. Deu anys després, entrarà en servei per a reclusos que necessiten una atenció més especialitzada. Salut i Justícia ja han consensuat els criteris d'alta i de baixa dels usuaris, de la llista d'espera i els circuits d'avaluació, de comunicació i de governança d'aquestes unitats. El president de la Generalitat ha recordat que, per al Govern, la salut mental és una prioritat i ara posen el focus en la població penitenciària. Pere Aragonès apunta que servirà per fer un millor "trànsit" de la presó a la comunitat, generar oportunitats i reduir més que "recaiguin en l'activitat delinqüencial" un cop recuperin la llibertat. De fet, A la unitat de la presó de Figueres hi treballaran una trentena de professionals que formaran un equip "multidisciplinari" de la salut, l'educació social, psicòlegs, juristes, treballadors socials, tècnics esportius, artístics i mediadors interculturals, a més del personal de règim interior necessari. El pressupost per a la posada en marxa de la unitat és d'1,5 milions d'euros (MEUR). Aragonès, acompanyat d'Ubasart i del conseller de Salut, Manel Balcells, ha visitat les instal·lacions aquest divendres.