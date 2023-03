El Col·legi Oficial de la Psicologia de Las Palmas (COP) va celebrar aquest divendres les seves Jornades d'Actualització de l'Abordatge de les Conductes Addictives. La formació, la posada en marxa de la qual va col·laborar la Fundació Forja, va comptar amb la presència de professionals de la Psicologia i la Medicina, així com amb representants dels principals Grups Parlamentaris de Canàries per a parlar d'un tema de gran importància per a la societat. Les taules van estar presidides i moderades pel degà del COP a la província, Francisco Javier Sánchez Eizaguirre.

La jornada va començar amb una taula sobre addiccions a substàncies comportamentals, en la qual diversos experts van compartir els seus coneixements, experiències i punts de vista. Així, el psicòleg Francisco Ramírez Acosta, director terapèutic de la Fundació Canària Forja i especialista en Intervenció, va dissertar sobre les addiccions a diverses substàncies. A més, va recalcar la importància del terapeuta en aquests casos. «És l'encarregat de cuidar la salut mental que, tristament, és la germana pobra de la sanitat», va indicar el professional. «Les addiccions serien la cosina llunyana», va agregar.

Ramírez Acosta, també va destacar que, en qualsevol cas, «l'objectiu és acabar amb el protagonisme de la substància». Per a això «cal entendre quina funció compleix l'addicció per a cada persona».

Símptoma

En aquest sentit, va advertir que «és important evitar les prohibicions o censures», mostrant-se més partidari de «anar en la línia que el pacient reconnecti amb les seves emocions, perquè l'addicció és el símptoma, no la causa».

Un punt de vista similar al que va oferir el doctor José María García Basterrechea, especialista en Medicina Interna, expert en drogodependències i exdirector de la Unitat d'Addiccions de l'Hospital Reina Sofia de Múrcia, qui es va centrar en el tabaquisme. Va començar alertant de les «terribles conseqüències» que té el consum de tabac en la salut i el medi ambient. «Més de vuit milions de persones moren cada any en el món a causa del tabaquisme», que «també produeix una reducció important de la qualitat de vida», va recordar. I va asseverar que «les mesures preventives funcionen, per la qual cosa cal implementar-les».

El doctor Basterrechea no es va oblidar d'aquelles persones que no volen o no poden deixar de fumar. En aquests casos, a més de no deixar d'animar-los a fer el pas, va apuntar a l'opció de plantejar altres opcions diferents de l'abstinència, com es fa amb altres malalties. Així, es va mostrar partidari d'estudiar «les alternatives sense combustió», si bé a Espanya existeix un ampli debat entorn d'aquestes opcions. «En altres països com Anglaterra, tant el Departament de Salut com el Col·legi de Metges defensen que són un complement molt potent per al tractament alternatiu i fins i tot proposen que puguin ser prescrits».

Noves tecnologies

Finalment, el doctor Carlos Mur de Víu, especialista en addiccions i cap del servei de Salut Mental del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, va intervenir de manera telemàtica per a abordar el preocupant assumpte de l'addicció a les noves tecnologies. Aquestes, va indicar, formen part de la vida actual, per la qual cosa l'important és «aprendre a regular-les».

Centrant-se en els menors i adolescents, uns dels grups poblacionals en els quals més preocupa aquest tipus d'addiccions, el doctor Mur de Víu es va mostrar a favor de «treballar l'autoestima i el control de les emocions», amb la finalitat de proporcionar-los eines que els ajudin a evitar el desenvolupament d'una conducta addictiva. «La clau és que sàpiguen organitzar el seu temps amb una altra mena d'activitat, que controlin la seva impulsivitat i sàpiguen identificar els problemes que els genera l'ús excessiu d'Internet o del telèfon mòbil».

Mesa política

La jornada va concloure amb una taula política en la qual van prendre la paraula membres dels diferents grups parlamentaris, amb l'objectiu de donar a conèixer la perspectiva política del Pla d'Addiccions de Canàries en el qual estan treballant. Així, els diputats Miguel Ángel Ponce González (Grup Parlamentari Popular), María Esther González González (Grup Parlamentari Nueva Canàries), Beatriz Calzada Ojeda (Grup Parlamentari Nacionalista Canari) i Marcos Francisco Hernández Guillén (Grup Parlamentari Socialista) van explicar les seves postures.

«En el tràmit parlamentari hem comptat amb la presència de tècnics i experts que han aprofundit en les possibilitats i propostes de millora del pla», va explicar Hernández Guillén. I va indicar que el document en el qual treballa el Parlament de Canàries «beu de les aigües del Pla Nacional de Drogues». «Treballarem perquè sigui una eina que ens permeti treballar en l'àmbit de la prevenció des dels àmbits de l'educació i comunitari, amb la finalitat de tenir una societat molt més sana i lliure de substàncies», va afegir el diputat socialista.