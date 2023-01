La discoteca Waka, situada a Sant Quirze del Vallès, ha emès un comunicat en què assegura que es vol "desprestigiar" la seva imatge i reputació "i provocar un impacte negatiu en la opinió pública" després de la batuda policial de la nit de divendres a dissabte. Els Mossos d'Esquadra van irrompre a l'establiment en un operatiu contra les drogues i van identificar 906 persones i denunciar-ne 10 per tinença d'estupefaents. La discoteca denuncia que tot plegat es tracta d'un "complot mediàtic per perjudicar el bon nom de la sala i forçar el seu tancament de forma injustificada i arbitrària".

Per això, assegura que les actes aixecades pels Mossos no recullen "cap infracció de la normativa vigent" i que el dispositiu policial va ser "absolutament injustificat, desproporcionat i arbitrari". "La sala Waka és una discoteca segura, que compleix tota la normativa que li resulta d'aplicació i que no hi ha ocorregut ni hi ocorre res", sosté el comunicat.