Encara han de passar força anys perquè arribi el dia en què un pacient amb un grup sanguini poc habitual, o amb aquell que anomenem sang rara, pugui rebre glòbuls vermells fabricats en un laboratori quan no es trobi un donant compatible.

Tot i això, el Banc de Sang i Teixits (BST) ja ha aconseguit tenir un banc de cèl·lules precursores de glòbuls vermells, que han estat produïdes al laboratori a partir de cèl·lules mare de donants de sang. Es tracta de donants que són portadors d’aquests grups sanguinis rars. Aquestes cèl·lules, que tenen la capacitat de madurar fins a glòbuls vermells, oferiran en un futur, una alternativa terapèutica a aquests pacients amb grups sanguinis especials.

Una de cada 10.000 persones té una sang amb un tret sanguini diferent del 99,99% dels ciutadans. És l’anomenada sang rara. Això suposa que entre el 0,01 i el 0,1% de la població té una sang especial i quan rep una transfusió d’un donant qualsevol, pot ser que el seu cos produeixi anticossos. Actualment, hi ha descrits més de 300 grups sanguinis, dels quals els més coneguts són els grups ABO i l’RH.

En els darrers cinc anys, el Banc de Sang treballa per optimitzar i escurçar aquest procés que ha de ser l’avantsala del punt final: acabar produint glòbuls vermells in vitro a partir de cèl·lules progenitores hemopoètiques, que és el nom que reben les cèl·lules mare de la sang.

De fet, la fabricació d’aquestes cèl·lules encarregades de transportar l’oxigen dels pulmons a la resta del cos és una fita cada vegada més propera. La recerca en aquest àmbit ha fet un pas de gegant després de l’anunci aquest novembre de l’Institut de Biodisseny de la Universitat de Bristol, que ha iniciat el primer assaig clínic mundial de transfusió de glòbuls vermells produïts in vitro en humans.

Més enllà de l’ús de la sang per a transfusió, hi ha una necessitat menys coneguda però igual d’important, que és l’ús de glòbuls vermells amb finalitat diagnòstica. És a dir: per a detectar els anticossos que es produeixen contra algun grup sanguini. L’ús d’aquests glòbuls vermells permet diagnosticar quan un pacient o una dona gestant produeix una resposta immunitària i desenvolupa anticossos.

«Necessitem saber contra què van dirigits els seus anticossos per poder trobar sang que sigui compatible», explica la doctora Núria Nogués, responsable del laboratori d’Immunohematologia del Banc de Sang.