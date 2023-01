El centre Illa de Salut ha estrenat el servei d’odontologia. «Hem iniciat aquest servei en el moment en què hem pogut assegurar l’aplicació de la nostra filosofia humanista en aquesta especialitat. L’odontòloga Lliliana Palencia és una professional molt formada amb més de 15 anys d’experiència, tant en adults com amb infants. Ofereix un tracte molt professional i humà, per tot això és la persona que cercàvem per formar part del nostre equip», assegura Miguel Luna, director mèdic del centre.

Com enfoca aquest nou servei? Per sorpresa nostra, els pacients han començat a demanar cita molt ràpidament, això vol dir que alguna cosa estem fent bé. Creiem que la nostra filosofia humanista i professional fa que els pacients se sentin segurs i ben atesos. Oferim una atenció personalitzada que garanteix la satisfacció del pacient i el millor servei mèdic. Pensem que aquests han estat els motius de l’èxit aconseguit en tan poc temps. Què significa tracte humanista? Cada persona és única i reacciona diferent als medicaments, al dolor, al tracte, etc., això vol dir que hem d’estar atents a les necessitats de cada persona per saber, exactament, com la podem ajudar. Els pacients ens confien, la seva salut i el seu benestar. Nosaltres estem compromesos amb donar al pacient allò que necessita. Com aconseguiran això? Hi ha cinc elements que porten al pacient a percebre aquesta experiència positiva i són: la personalitat i la convicció del professional cap a la nostra filosofia, la professionalitat i formació del nostre equip, material i instrumental mèdic de qualitat, amb procediments innovadors, un eficaç servei d’administració i atenció al públic i eines per l’esbarjo, distracció i confort pels nostres pacients. El servei d’odontologia també té aquestes eines? Precisament per ser el més nou compta amb l’última tecnologia. A més de l’instrumental mèdic altament eficaç, tenim la possibilitat d’oferir auriculars ANC (active noise control) i televisió per tal que l’experiència de confort sigui la millor possible. Pensen ampliar el servei d’odontologia en el futur? De moment, oferim serveis de cirurgia, implantologia, ortodòncia i estètica dental, que ja és molt, però dins de la nostra vocació de servei complet, per a un futur, ja estem pensant en noves possibilitats de serveis pels nostres usuaris. Illa de Salut Adreça: Carrer Nou, 141, Figueres

Carrer Nou, 141, Figueres Telèfon: 972 503 030

972 503 030 Web: www.illadesalut.com