Dotze pacients de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala han participat en la segona edició del Programa Pacient Expert Catalunya, que els professionals de l’Equip d’Atenció Primària han tornat a impulsar després que la pandèmia del coronavirus obligués a aturar aquest tipus d’accions en salut comunitària. El programa va finalitzar el 29 de novembre i va constar de nou sessions de treball, d’una hora cadascuna. Aquesta segona edició, s’ha tornat a centrar en els anticoagulants i ha repetit com a pacient expert una persona coneguda del municipi: el president del Casal dels Jubilats Jardí del Pedró, Ramon Ministral.

El Programa Pacient Expert consisteix en formar grups d’usuaris amb una malaltia crònica en comú, perquè s’ha comprovat que el treball grupal comporta beneficis i avantatges en salut comunitària, a més d’obtenir un alt grau de satisfacció per part dels participants. La posada en comú permet als membres del grup aprendre dels altres, disminuir el sentiment de soledat, afrontar experiències difícils i promoure canvis d’hàbits que millorin la seva qualitat de vida.

És una iniciativa que s’integra en el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Es va posar en marxa l’abril del 2019 a l’ABS l’Escala i enguany s’ha pogut tornar a reactivar.

Els anticoagulants s’utilitzen en persones que han tingut una trombosi o quall de sang o que tenen un risc més alt de fer-ne. Si aquesta trombosi es desprèn, es pot produir una embòlia. El que fan els anticoagulants és que la sang triga més temps a coagular-se, de manera que s’eviten els qualls. En aquesta malaltia crònica és molt important seguir el tractament i els controls que fixen el metge i la infermera per tal de disminuir el nombre de complicacions.

L’experiència d’aquesta segona edició del programa ha estat molt positiva, atès que ha obtingut una molt bona resposta per part dels usuaris de l’ABS i, a més, els dotze participants han assistit amb constància i continuïtat a les nou sessions. Per això, l’Equip d’Atenció Primària de l’Escala ja ha previst fer properament una tercera edició del programa. “La percepció dels professionals és que es tracta d’una experiència molt enriquidora per als pacients, ja que a les sessions s’han mostrat molt receptius, col·laboratius i han après molts aspectes de la seva patologia que podran aplicar en el dia a dia”, ha explicat Marta Carabasa, infermera de l’ABS l’Escala i una de les professionals que ha conduït el grup.

Funcionament del programa

El Programa Pacient Expert Catalunya és una iniciativa multidisciplinària basada en la col·laboració entre pacients i professionals sanitaris i en el treball d’equip. Qui pren el protagonisme és el pacient expert, que els professionals de salut escullen d’entre el grup d’usuaris afectats d’una determinada malaltia crònica a partir de les seves capacitats de voluntarietat, autocura, empatia i comunicació. La seva formació inicial la realitzen els mateixos professionals de l’Equip d’Atenció Primària, que després actuaran com a observadors en les sessions de treball per garantir que es compleixen les normes de funcionament i per oferir suport si és necessari.

Per a cada patologia crònica que contempla el programa, es defineix un grup conduït per un pacient expert concret. De cada malaltia es fan nou sessions que s’imparteixen un cop a la setmana al llarg d’uns dos mesos i mig. Inclouen una part teòrica i una de pràctica i el nombre de participants es limita a 10-12, que només hi poden acudir per recomanació directa del metge i/o la infermera de família.

El Pacient Expert està basat en experiències desenvolupades en altres països, com Gran Bretanya, que han generat evidència científica sobre els seus efectes positius per a la salut.