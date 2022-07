L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Peralada ha tornat a destacar entre les ABS de Catalunya més ben valorades pel pacient, segons els resultats del Pla d’enquestes de satisfacció de CatSalut (més conegudes com a Plaensa) amb un resultat de 8,77, sobre 10. La valoració dels seus usuaris sobre l’atenció rebuda és habitualment, des de fa anys, molt elevada al centre. Però en l’enquesta del 2021, «el que és realment mot d’agrair és que tot i la pandèmia i que la puntuació emesa a tot Catalunya ha baixat en satisfacció, en canvi, a la nostra àrea bàsica, ha augmentat respecte del 2018, any en què van quedar segons d’entre les 373 àrees bàsiques de Catalunya amb una puntuació d’un 8,74, sobre 10» afirma el director gerent de l’Àrea Bàsica de Salut de Peralada, Lluís Martínez, que ha agraït aquesta valoració excepcional per part dels pacients i espera que la del 2024 millori encara més o almenys es mantingui.

El Servei Català de la Salut posà en marxa fa uns quants anys un Pla d’enquestes de satisfacció dels usuaris. Cada tres anys es passen una vintena de preguntes a una mostra de tot Catalunya i posteriorment se’n codifiquen els resultats. Es plantegen qüestions com el temps d’espera en trucades telefòniques, la facilitat per escollir el dia de visita, la puntualitat per entrar a la consulta, el soroll, la neteja, el temps que els metges dediquen als usuaris, l’atenció i el tracte que donen tant els professionals de la salut com el personal de taulell, o si es permet al pacient donar la seva opinió, entre altres. I com a colofó, es demana als usuaris quin és el grau de satisfacció global en una puntuació que va del 0 al 10, i si continuarien anant al centre sanitari en qüestió. En la pregunta de resum que permet als usuaris valorar el grau de satisfacció global de l’ABS (que no només inclou l’assistència a l’àrea bàsica, sinó que tot el sistema sanitari, ja que ells funcionen com a porta d’entrada a tots els serveis), els usuaris puntuen l’Àrea Bàsica de Peralada amb un 8,77 sobre 10.