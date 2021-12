L'Hospital de Figueres ha començat a derivar pacients a la clínica Santa Creu i a l'hospital d'Olot, com ja va fer en altres onades de la pandèmia, per l'augment de la pressió assistencial i les baixes entre professionals provocades per la Covid-19. Tot això se suma a la coincidència de la nova onada amb l'increment estacional de pacients respiratoris que ha provocat una alta ocupació. Des del centre argumenten que l'any passat pràcticament no es va produir aquest situació perquè no es van registrar casos de grip. Amb l'objectiu de continuar alliberant llits i professionals, l'hospital continua desprogramant intervencions, proves i visites.

Tal i com ja s'ha fet en els últims mesos, l'hospital revisa les operacions que hi ha programades per valorar quines poden ajornar-se. Mantenint, però, les urgents i oncològiques. D'altra banda, si la pressió assistencial ho requereix, el centre utilitza parcialment la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) com a suport al preingrés. Aquest espai reservat pot acollir fins a vuit pacients, a l'espera de poder ser traslladats a una habitació de la planta d'hospitalització. Segons ha informat la Fundació Salut Empordà (FSE), actualment hi ha 36 pacients ingressats per coronavirus i 16 professionals positius.