Per què cal vacunar-se de la covid-19?

Les vacunes són un instrument important per guanyar salut. Juntament amb altres mesures, han tingut un pes molt important en la millora de la qualitat de vida de les persones i en l'augment de la seva esperança de vida. Tenir vacunes i vacunar-se són aspectes molt importants en aquesta pandèmia en què estem immersos. Però aquesta és una vacuna nova i com en totes les novetats, ens interessa tenir coneixement de molts aspectes que dominen els experts. Des del Departament de Salut, informen què són les vacunes, perquè serveixen i com funcionen.

Les vacunes són eines que prevenen malalties infeccioses. En el cas que tractem avui, aquesta nova vacuna és per fer front a la pandèmia de la Covid-19. Les vacunes, en general, protegeixen, augmenten l'esperança de vida i salven cada any a tot el món entre 2 i 3 milions de vides. Cal tenir en compte que en la Covid-19, a part de la vacuna, s'ha de continuar mantenint les altres mesures protectores: el rentat de mans ben fet, portar ben col·locada la mascareta facial, mantenir la distància de seguretat i assegurar-nos de tenir una ventilació adequada dels espais tancats.

Aquesta nova vacuna ha estat fruit d'un treball en equip. Hi han intervingut universitats, centres de recerca, la comunitat científica, organismes internacionals i molts governs de diferents països del món. Hi ha hagut una gran inversió en recursos humans i econòmics i les inversions públiques i privades també han fet possible aquest gran projecte. El rigor professional, el grau de responsabilitat i l'exigència d'obtenir una vacuna segura i efectiva han estat els eixos que han guiat la seva recerca. Hi han donat el vistiplau els organismes i les entitats internacionals de gran prestigi i reputació com són l'Agència Europea del Medicament i l'Organització Mundial de la Salut.

La vacuna ajudarà a disminuir la pressió assistencial dins el sistema sanitari. Perquè si disminueixen els contagis, baixarà la pressió assistencial i això representa que hi haurà menys necessitat de visites mèdiques i disminuiran els ingressos hospitalaris i els de les UCI, relacionats amb la Covid-19.

L'efecte de la vacuna sobre l'impacte socioeconòmic també és molt important. La vacuna li donarà un impacte positiu a l'economia i l'ajudarà que la gent pugui tornar a fer vida normal. Com més es distribueixi i s'apliqui la vacuna, es calcula que més s'aniran incrementant les possibilitats d'ampliar les activitats econòmiques.

La corresponsabilitat és imprescindible. Tot i que vacunar-se és un acte individual, l'impacte que tindrà sobre l'àmbit social i econòmic és molt important dins l'àmbit comunitari. Per aquest motiu és important que es vacunin tantes persones com sigui possible.

S'ha parlat de la immunitat de grup com a la gran aliada de la pandèmia. Aquesta s'aconsegueix quan un percentatge molt elevat de la població està vacunada. Per això també cal vacunar-se, perquè com més persones ho estiguin, li és més difícil al virus de propagar-se i disminueix la seva velocitat de transmissió.

Ara ja sabem què hem de fer quan ens ofereixin la vacuna contra la Covid-19. Només cal que posem el braç perquè ens la puguin aplicar.