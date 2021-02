El consultori virtual de la clínica Obradors arriba a Instagram

El 28 de setembre de 2017 va néixer el Consultori de Fertilitat i Fecundació in vitro (FIV) al nostre diari digital Emporda.info amb la participació dels doctors Josep i Albert Obradors. Més de set-centes respostes més tard, aquest dijous estrenem a Instagram la seva versió pensada per aquesta plataforma.

La Clínica FIV Obradors de Figueres, que ja porta 115 criatures des de la seva obertura el 2017, ha renovat i ampliat una temporada més aquesta proposta de salut que té una notable acollida entre els nostres lectors cada darrera setmana de mes. A partir d'ara, a més de donar resposta a les qüestions dels nostres usuaris a Internet, també oferiran consell a través de breus càpsules de vídeo elaborades expressament pel perfil d'Emporda.info que ja acumula més de 12.500 seguidors.

L'interès pels temes de salut s'ha incrementat notablement durant els últims mesos però, aquesta experiència pionera també ha permès comprovar com hi ha un interès creixent pels temes relacionats amb la fertilitat i les tècniques de reproducció assistida. Gràcies al suport de la Clínica FIV Obradors, ara traslladem l'experiència a una de les xarxes més actives, Instagram, on estem segurs que seguiran despertant l'interès dels nostres seguidors.



Els protagonistes

Josep Obradors (Ginecòleg i Director Mèdic) és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, i especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Té més de quaranta anys d'experiència mèdica i ha acompanyat més de 25.000 parelles durant l'embaràs i el naixement dels seus fills. Albert Obradors (Director de laboratori) és biòleg i ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la reproducció assistida. Ha traslladat la seva expertesa en Biologia i Genètica a la fertilitat i els tractaments per a parelles i persones que volen tenir fills.