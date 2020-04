La gestió del temps durant el confinament

Per a tenir cura del vostre equilibri ocupacional durant aquestes setmanes que estarem tancats a casa, és important seguir amb la rutina diària de sempre.

Per a entendre què és l'equilibri ocupacional, primer cal definir què és l'ocupació. Són les activitats de la vida diària d'una persona que, per a ella, tenen un sentit i una finalitat.

Tal com expliquen els terapeutes ocupacionals de la Fundació Salut Empordà, Marta Guerrero i Rafa Molla, «les ocupacions es divideixen en tres camps: autocura, productivitat i temps lliure. Una bona qualitat de vida significa que hi ha un equilibri entre les diferents activitats del nostre dia a dia». I concreten que «això no vol dir que hàgim de dedicar el mateix temps a cada una de les tres tasques, sinó que hem de trobar un equilibri entre aquests tres camps i el que realment ens interessa a nosaltres o ens agrada fer». «En temps de confinament, cal que mantinguem l'equilibri ocupacional, que suposa desenvolupar una rutina diària equilibrada, satisfactòria per a nosaltres, saludable i sostenible», conclouen.

12 hores per a l'autocura

Activitats destinades a tenir cura del nostre propi cos:

- higiene personal

- alimentació

- vestimenta

- son i descans

- activitat sexual

10 hores per a la productivitat

Activitats més complexes que es realitzen per compromís amb un mateix o els altres:

- neteja de la llar

- preparació dels àpats

- anar a comprar

- cura de tercers

- cura d'animals de companyia

- pràctiques religioses

- treball

- joc en el cas dels nens

- estudi

- voluntariat

2 hores per al temps d'oci

Activitats recreatives que afavoreixen el creixement personal. Són activitats significatives per a cadascun i poden variar segons cada persona:

- llegir

- pintar

- fer esport

- bricolatge

Les recomanacions dels experts