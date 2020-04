Creu Roja reparteix medicaments entre les persones més vulnerables

El Col·legi de Farmacèutics i farmacèutiques de Girona (COFGI) ha signat un conveni amb Creu Roja per tal de disposar de voluntaris/es per dur a terme el lliurament de medicaments i altres productes farmacèutics de les farmàcies al domicili de determinats pacients.

A causa del confinament arran del coronavirus, hi ha persones grans i/o vulnerables que no poden sortir de casa per anar a recollir la seva medicació a la farmàcia, tal com feien habitualment. És per això que, conscients de les dificultats que poden tenir aquestes persones, des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), que agrupa els quatre col·legis farmacèutics catalans es va fer una crida a estudiants del grau de Farmàcia per tal que col·laboressin a l'hora d'apropar medicaments a aquestes persones.

Ara gràcies al conveni entre el Consell General de Col·legis Farmacèutics i la Creu Roja, que és extensible a tots els col·legis farmacèutics de tot l'Estat: «Permetrà facilitar la posada en marxa d'aquest servei, que procurarem que arribi a tot el territori i que permetrà cobrir especialment aquells municipis on no es disposa d'estudiants de farmàcia voluntaris» assenyala el Col·legi de Farmacèutics de Girona.



Abastar més territori



L'acord conté un procediment de lliurament de medicaments en els domicilis de persones en circumstàncies concretes, amb la directa intervenció i supervisió del professional farmacèutic comunitari, en el cas de no poder-se desplaçar personalment a realitzar el lliurament. És un sistema absolutament excepcional i únicament justificat per l'estat d'alarma derivat per la infecció per Covid-19.

La xarxa de voluntaris de Creu Roja col·laborarà en el repartiment de productes a domicili que ja estan oferint les farmàcies. El servei consisteix a dur medicaments i altres productes de salut a casa de les persones que no poden desplaçar-se a la farmàcia, evitant d'aquesta manera el risc de contagi de la població vulnerable.

Amb la participació de Creu Roja, podrà arribar a més territori i a més gent un servei pensat per a persones dependents, amb problemes de mobilitat, amb símptomes d'infecció de Covid-19, en quarantena domiciliària i pacients crònics complexos amb malalties respiratòries, diabetis i amb malalties cardiovasculars, han explicat els promotors.

CaixaBank, a Figueres



CaixaBank, a través de la seva Acció Social, i en col·laboració amb la Fundació «la Caixa», desenvolupa diferents activitats de suport als col·lectius més desfavorits de les comarques de Girona per pal·liar part dels efectes de la pandèmia del coronavirus. L'entitat, en col·laboració amb la Fundació «la Caixa», està col·laborant amb l'Ajuntament de Girona per a contribuir a l'acolliment de persones sense sostre al pavelló que s'ha habilitat com a hospital de campanya. La col·laboració també permet mantenir el servei de menjador social que s'està donant en aquest pavelló.

A més, s'ha col·laborat amb l'Ajuntament de Figueres per ajudar en la seva lluita contra la pandèmia. Entre les accions que el consistori figuerenc està duent a terme hi ha la residència per a persones sense sostre que s'ha muntat en un pavelló esportiu. L'entitat hi col·labora amb el vessant de l'alimentació, per poder proveir d'aliments a tots els residents en aquest pavelló, així com per fer arribar menjar a les persones grans que estan tancades a casa seva, durant aquest temps de confinament.