Fer-se gran sense perdre la il·lusió i amb bona forma

El 1990 l'Assemblea General de Nacions Unides va proclamar l'1 d'octubre Dia Internacional de la Gent Gran per instar a reflexionar sobre els reptes socials i polítics que suposa l'envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa digna i segura. La finalitat d'aquesta jornada és fer que les persones grans siguin per un dia veritables protagonistes i centre d'interès d'arreu del món, i difondre una imatge més positiva de l'envelliment.

La Dra. Pilar García Pardo, metgessa adjunta del Centre Sociosanitari Bernat Jaume de la Fundació Salut Empordà i especialista en Medicina de l'Esport, remarca que "un dels reptes que tenim sobre la taula és que la població envelleixi amb salut i aconseguir retardar el procés de dependència tan com sigui possible".

Recentment, aquesta metgessa del Bernat Jaume de Figueres ha realitzat una revisió sistemàtica que relaciona els beneficis de l'exercici físic en persones grans i ha constatat que els assajos clínics demostren que els seus efectes poden variar en cada cas, però tots coincideixen en què l'activitat física és beneficiosa. "Tots ells milloren l'atenció en general, encara que aquesta millora s'aprecia en major mesura en individus diagnosticats de deteriorament cognitiu lleu i demència", concreta García Pardo. Afegeix que "els estudis revisats posen de manifest que la majoria dels pacients que mostren benefici clínic després de la realització d'exercici físic de manera regular eren sedentaris, de manera que modificar els hàbits de vida també és un factor clau". I conclou que "com més gent aconseguim que practiqui esport, major probabilitat hi haurà de què la població envelleixi de manera saludable".



Com ho podem fer?

Per aconseguir aquest envelliment saludable, la Dra. García Pardo proposa:

Mantenir una dieta sana i equilibrada i fer 4 àpats al dia Fer exercici físic. És un element clau per a evitar o frenar la dependència Entrenar la ment. L'activitat intel·lectual i d'oci ajuda a mantenir la memòria Adoptar hàbits de vida saludable Mantenir les relacions socials amb l'entorn ja que ajuden a incrementar l'esperança de vida. Evitar aïllament Revisar la llar per a fer-la més segura i evitar riscos, com les caigudes



L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que les persones de més de 65 anys incorporin un mínim de 60 minuts d'activitat física a la seva vida diària.

Les persones grans que es mantenen actives físicament aconsegueixen alentir o atenuar, i fins i tot revertir, molts dels efectes de l'edat.

És important tonificar i enfortir els músculs i mantenir la mobilitat de les articulacions per estar en forma, més saludables i reduir les possibilitats de caure. L'estar en forma pot ajudar a millorar el temps de recuperació davant d'una malaltia.



Quines activitats es recomanen?

Cal ser constants i actius diàriament. Combineu diferents tipus d'activitat i aneu sumant minuts:

Caminar

Nedar o activitats aquàtiques

Pujar escales

Fer exercicis de flexibilitat, tonificació i força

Bicicleta estàtica o cinta de córrer

Ballar

Fer taitxí o ioga

Golf

I si no tenim temps de fer esport?