Què és el 'cubbing', la nova tendència sexual?

Per mantenir una vida sexual i sentimental que resulti plena i satisfactòria, és recomanable provar noves experiències. Entre elles es troba el 'cubbing', una nova tendència que ha revolucionat les xarxes des que s'ha donat a conèixer el terme, encara que sempre ha existit.

El 'cubbing' ve del terme 'cadells' en anglès (cubs) i es refereix als joves que desitgen tenir relacions casuals o sentimentals amb dones força més grans que ells, situant-se la mitjana en uns 35 anys per sobre de l'edat de l'home.

El terme es va posar de moda després de la publicació del llibre 'Encara hi ha sexe a la ciutat?', de Candance Bushnell, creadora de la sèrie 'Sexe a Nova York', i que relata com és la vida de les dones de més de 50 anys. En el seu treball, amb el qual volia trencar prejudicis sexistes, va descobrir que el 'cubbing' està totalment de moda.

Aquesta pràctica es va fer més popular després que Instagram censurés un vídeo en el qual es promocionava aquest llibre, en què l'autora publicava imatges de dos homes parlant sobre les relacions amb dones madures, en considerar-de contingut sensible.



Diferència amb 'cougar'

El 'cubbing' no s'ha de confondre amb el terme 'cougar' (pantera). La diferència rau en la perspectiva de gènere, ja que 'cougar' s'utilitza per fer referència a dones grans que busquen tenir relacions amb homes més joves. Tenir una relació amb una persona molt més gran porta amb si alguns avantatges, encara que també altres coses no tan positives.

Entre altres aspectes, sol succeir que la persona de menor edat se sent més independent, administra millor els seus diners, se sent més immadura, aprèn a no barallar-se per coses sense importància, se sent amb més energia, disminueix la gelosia, accepta les culpes, és més responsable, experimenta coses noves en el sexe i parla amb més naturalitat.