La farmaciola, un company de viatge imprescindible

Ens trobem en etapa estival i qui més qui menys gaudeix d'un temps de vacances que, tot sovint, és aprofitat per fer una sortida d'uns dies o un viatge de més llarga durada. Habitualment, aquestes escapades solen anar acompanyades d'un conjunt de preparatius com són l'elaboració d'un full de ruta, que fixa els principals llocs de visita obligada a la nostra destinació, i l'elaboració d'un llistat de roba i altres objectes personals que no volem ni podem deixar a casa. Quan fem tots aquests preparatius, però, cal no oblidar-nos de preparar també una petita farmaciola, ja que és un company de vacances imprescindible.

Ferran Bossacoma és el responsable de Farmàcia de la Fundació Salut Empordà (FSE) i ens recorda que «en temps de vacances, tant si estem fora del nostre entorn domiciliari o de viatge –sigui pel país o a l'estranger– és convenient portar els elements bàsics per poder realitzar les cures més habituals i freqüents que ens podem trobar mentre estem fora de casa. Per això, quan preparem la farmaciola, és convenient cobrir aquelles necessitats bàsiques d'atenció en primers auxilis, i també és el moment de reflexionar si tenim tota aquella medicació habitual requerida pels membres de la unitat familiar, no fos cas que ens l'oblidéssim».

Per al farmacèutic de l'Hospital de Figueres, «aquesta farmaciola ha d'incloure medicaments bàsics per tractar trastorns comuns com febre, mal d'estómac o mal de cap i material de primers auxilis. D'altra banda, és bo adequar la farmaciola segons la destinació i el temps que estiguem fora del nostre entorn. Així, per exemple, cal portar cremes solars si es preveu estar exposat diverses hores al dia al sol (ja sigui platja o fent excursionisme€) i un repel·lent d'insectes, si anem a llocs de natura».



Altres recomanacions

Si les vacances es realitzen durant els mesos d'estiu, hi ha el risc de malmetre medicaments. Bossacoma assenyala que, «com a mesures preventives, cal evitar que els medicaments i la resta de productes sanitaris que portem a la farmaciola estiguin exposats a temperatures extremes i al contacte directe amb la llum».

Si es viatja amb nens, «cal preveure que la majoria de la medicació estigui ajustada al pes del pacient. En aquest sentit recomanaria portar un llistat de consulta ràpida del pes dels pacients pediàtrics, sobretot pensant en grups de mainades o per a aquells que van a unes colònies escolars. També cal estar previnguts per a les possibles al·lèrgies i tenir sempre a mà els certificats mèdics elaborats pels pediatres habituals dels nens. També s'ha de pensar en els elements requerits per a una bona dosificació dels medicaments, és a dir, disposar de xeringues que mesurin de forma adient segons l'edat i les característiques del pacient».

Finalment, el responsable farmacèutic de la FSE assenyala que, «si anem a l'estranger, convenen altres mesures preventives (vacunes, medicaments més específics, targeta sanitària, etc.). Cada país o zona geogràfica en la qual viatgem pot tenir una peculiaritat concreta a l'hora de desplaçar-nos. Per això caldrà informar-se del requeriment de vacunes de la zona i si la nostra cobertura sanitària pública és vigent allà o ens convindria fer algun tràmit per estar assegurats durant el trajecte o durant l'estada fora del país. En general, els professionals sanitaris que atenen els viatgers els informen sobre les mesures que han de prendre per gaudir del viatge amb salut i, si s'escau, els administren una vacuna o els prescriuen un tractament amb medicaments».



Els imprescindibles

A l'hora de preparar una farmaciola de vacances, quins elements són imprescindibles?



Antitèrmic/analgèsic (paracetamol o ibuprofèn), utilitzant sempre el recomanat pel metge de família o pediatre

Productes per picades d'insecte (per alleugerir la coïssor i repel·lent, si cal)

Material de primeres cures (guants, benes, gases, tiretes, esparadrap, tisores de punta rodona, pinces€)

Sabó líquid, per rentar mans i ferides, apte per teixits lesionats

Alcohol per desinfectar el material (no indicat per ferides obertes), aigua oxigenada i sèrum fisiològic

Antisèptic d'ús extern (solució aquosa de povidona iodada al 10% o de clorhexidina)

Medicaments d'ús personal que no es poden abandonar durant les vacances

Què no hi ha d'haver?