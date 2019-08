L'ABS de l'Escala fa una xerrada als infants del Casal Matins Esportius sobre el funcionament d'un desfibril·lador

Aquesta setmana l'ABS l'Escala ha ofert una xerrada a una vintena de nens i nenes d'entre 10 i 13 anys del Casal Matins Esportius que organitza l'Ajuntament de l'Escala sobre el funcionament dels desfibril·ladors. Aquest casal inclou diverses activitats i visites complementàries a la programació habitual i va sol·licitar la col·laboració del Centre d'Atenció Primària per a realitzar aquesta xerrada.

La formació va tenir mitja hora de durada aproximadament i va anar a càrrec d'Anna Guerrero, cap d'infermeria de l'ABS l'Escala i amb experiència com a instructora de Suport Vital Bàsic i ús dels desfibril·ladors. Guerrero va explicar als nens i nenes què és un desfibril·lador, com funciona i per què serveix. També es van repassar diferents conceptes com el PAS (Prevenir, Avisar, Socórrer) i el Suport Vital Bàsic.

Des de l'ABS es valora molt positivament aquesta experiència, que permet que els més joves perdin la por a fer servir aquest tipus de dispositius. Recordem que Girona és un territori cardioprotegit que disposa de desfibril·ladors d'ús públic. En el cas de l'Escala, n'hi ha 6 d'instal·lats en diferents punts del municipi.

Per la seva banda, Anna Peñalba, de l'empresa Tot Oci, que gestiona aquest casal, es mostra molt satisfeta de l'activitat perquè "es va aconseguir l'objectiu: informar de la simplicitat que té l'ús d'un desfibril·lador extern, que pot salvar la vida d'una persona. Els nens van poder veure que és tan fàcil com despenjar-lo i seguir tot el que et diu. Van sortir molt contents de la xerrada, perquè va ser molt vivencial".