Els infants de l'Hospital de Figueres aniran al quiròfan en un cotxe elèctric

La sala d'actes de l'Hospital de Figueres s'ha convertit, aquest dilluns, en un improvisat circuit de proves que ha tingut com a protagonista a Manuel, un jove pacient del centre i Turbo, nom amb el qual ha estat batejat un Mercedes-Benz elèctric a escala. A partir d'ara, aquest turisme de color blanc, cedit pel concessionari oficial Garatge Plana, servirà per a transportar tots els nens i nenes que hagin de ser intervinguts en el Bloc Quirúrgic des de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI). D'aquesta manera, la mainada evitarà el trasllat en cadira de rodes, una manera més entretinguda d'afrontar una operació.

El gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer, ha agraït el gest de Garatge Plana, posant èmfasi en aquest i altres gestos solidaris d'empreses que saben aplicar "la seva responsabilitat social corporativa més enllà de les seves obligacions legals". Ernest Plana, gerent del concessionari, ha posat l'accent "en el plaer de poder col·laborar amb una institució com és l'Hospital de Figueres i, sobretot, per poder ajudar la mainada del territori".



Noves mesures

Seguint amb aquesta línia d'apropar l'assistència sanitària als infants, des de fa unes setmanes, la Fundació Salut Empordà també disposa d'unes bates de color blau amb dibuixos d'animals per als nens i nenes. Com que la planta maternoinfantil i la UCSI són espais climatitzats, el personal facilita bates als usuaris per posar-se sobre dels pijames. Fins ara, als més petits se'ns donava el mateix model que als adults.